﻿Kalp sorunlarına neden olan 7 tehlikeli alışkanlık

Mynet’te yer alan habere göre; Kalp krizi ve kalp hastalıkları çok büyük sağlık sorunlarına yol neden olduğu biliniyor. Kalp hastalıklarına neden olan etkenler ise dikkatlerden kaçmıyor. Oldukça tehlikeli olan bu hastalıklardan korunmak için alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiği vurgulandı. Bazen fark etmeden yaptıklarımız bazen de yaşam biçimimiz kalp hastalıklarına neden oluyor.

İŞTE KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLAN ALIŞKANLIKLAR…

1- YALNIZLIK

Dr. Rigved Tadwalkar'a göre, diğerlerinden izole olmak da kalp sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma , yaşlı kadınların sosyal izolasyonda yaşadıklarında %8 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine ve yalnızlıkla yaşadıklarında kardiyovasküler hastalık riskine %5 daha yüksek oranda sahip olduklarını buldu. Hem sosyal izolasyon hem de yalnızlık yaşayan insanlar için kalp hastalığı riski %27'ye çıkıyor.

Edmundowicz'e göre sosyal izolasyon da depresyona katkıda bulunabilir ve depresyon hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi kardiyovasküler risk faktörlerine yol açabilir. Edmundowicz, "Sosyal izolasyon çok önemli ve kalp sağlığına katkıda bulunuyor" dedi.

2- SAĞLIKSIZ VE BİLİNÇSİZ DİYET PROGRAMLARINI UYGULAMAK

Dr. Daniel Edmundowicz, insanların genellikle sağlıklı ve dengeli beslendiklerini düşündüklerini, ancak gerçekte kalp problemlerine kendilerini hazırladıklarını söyledi. Örneğin, düşük kolesterol diyetine bağlı kalan insanların önemli bir makro besin olan sağlıklı yağlardan kaçındığını gördü. Daha sonra çok fazla karbonhidrat yiyebilirler.

Edmundowicz'e göre, bu tür bir diyet kolesterol seviyelerinde bir artışa neden olmazken, kilo alımına ve şeker sistemi ve diyabet sistemi üzerinde çok fazla strese neden olabilir. Şok diyet benzer şekilde kardiyovasküler sistemi zorlayabilir ve araştırmalar, yeme alışkanlıklarındaki ani ve aşırı bir değişikliğin kalp fonksiyonunda bozulmaya yol açabileceğini göstermiştir.

3- DİŞ BAKIMININ AKSATILMASI

Diş eti sorunları - diş eti ve diş çürümesi gibi - kan dolaşımında bakteriyel enfeksiyon riskini artırabilir. Tadwalkar'a göre ağızdaki bakterilerin kana geçmesi çok kolay. Son araştırmalar ayrıca dişlerinizi düzenli olarak temizlemenin daha iyi kalp sağlığı sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu buldu.

Edmundowicz, diş eti iltihabının ve kötü ağız sağlığının, yüksek kolesterol veya plak yırtılması gibi kalp problemlerini alevlendirebilecek iltihaplı bir duruma neden olduğunun bilindiğini söyledi. “İyi ağız hijyeni önemlidir. Her gün diş fırçalamanın ve diş ipi kullanmanın kalp krizini önleyeceğini %100 söyleyemeyiz, ancak diğer standart risk faktörlerine sahiplerse kişinin savunmasızlığını artırabilir” dedi.

4- FAZLA KAFEİN

Kafeinli kahve genellikle kalp için güvenli ve koruyucudur. Araştırmalar , günde iki fincan kahve içmenin en büyük kardiyovasküler faydaları sağladığını gösteriyor. Ancak çok fazla kahvenin olumsuz bir etkisi olabilir, çünkü "kalbi hızlandırabilir, kalp atış hızının artmasına, kan damarlarının kasılmasına ve kan basıncının artmasına neden olabilir ve kesinlikle kalpte ritim bozukluklarına yatkınsanız, kafein yüksek dozlarda buna neden olabilir, "dedi.

Kafein 300 ila 400 miligrama kadar güvenli kabul edilir ve bundan sonra bir dizi olumsuz etkiye sahip olabilir. Araştırmalar ayrıca filtrelenmiş kahvenin, örneğin bir French press gibi filtrelenmemiş kahveden daha iyi kolesterol seviyeleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Tadwalkar, "Çoğu zaman kolesterolü kahve ile ilişkilendirmiyoruz, ancak filtrelenmiş kahve, daha az filtrelenmiş kahveden daha az kötü kolesterol içeriğine sahip" dedi. Genel olarak, kahve ne kadar koyu olursa, vücut için o kadar sağlıklıdır.

5- BİLİNÇSİZ KULLANILAN İLAÇLAR VE TAKVİYELER

Bazı ilaçların kardiyovasküler sorunları tetiklediği bulunmuştur. Örneğin DEHB ilaçları sinir sistemini hızlandırabilir ve kalp atış hızının ve kan basıncının artmasına neden olabilir. Anti-hormonal ilaç Spironolakton gibi idrar söktürücü etkisi olan ilaçlar kan basıncını düşürebilir ve doğal olarak düşük kan basıncına sahip kişilerde baş dönmesi ve baş dönmesi gibi semptomlara yol açar. Tadwalkar, bunun herkesin ilaçları konusunda endişelenmesi gerektiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Bununla birlikte, tansiyon veya kalp ritmi sorunlarına yatkın olanların ilaçlarının dozlamasında dikkatli olmaları gerekebilir. Doktorunuz sizin için doğru dozu belirlerken kalp sağlığı geçmişinizi dikkate almalıdır. Takviyeler, özellikle gerçekten ihtiyaç duymadıkları vitaminleri ve bitkisel takviyeleri alan kişilerde de kalbi etkileyebilir. Takviyeler, reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir ve ayrıca Tadwalkar'a göre kalp üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Kardiyovasküler etkileri olup olmadığını belirlemek için takviyeler hakkında bir doktorla konuşmanızı önerir.

6 ÇOK AZ VEYA ÇOK FAZLA UYKU

Çoğu insan bir gece yaklaşık yedi ila sekiz saat uykuya ihtiyaç duyar - çok fazla veya çok az uyku kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler sorunlara katkıda bulunabilir. Bu sadece uyku miktarıyla değil, kalitesiyle de ilgilidir. Yüksek kaliteli, yenileyici uyku , sağlıklı bir kalbi korumak için çok önemlidir. Düşük kaliteli uyku , yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve ateroskleroz (atardamarlarda plak oluşumu) ile bağlantılıdır. Tadwalkar, "İnsanların iyi uyumalarını ve beklenen süre boyunca kalplerini gerçekten korumalarını istiyoruz" dedi.

7- STRES

Vücudun savaş ya da kaç sistemi kronik olarak aktive olduğunda, vücutta iltihaplanmaya ve adrenalin gibi stres hormonlarının uzun süreli salınımına neden olabilir. Tadwalkar'a göre, bu faktörler birlikte vücutta kan basıncındaki artışlar, yüksek kolesterol, obezite, insülin direnci ve elektriksel ritim bozuklukları da dahil olmak üzere fizyolojik değişikliklere neden olabilir. Kronik stres ayrıca vücutta kan pıhtılaşması riskini de artırabilir. Zaten dar olan bir arterde pıhtı oluşursa kalp krizine neden olabilir. Tadwalkar, "İşte bu yüzden çok fazla kronik stresi olan insanların, çoğu zaman kalp krizi geçireceğini görebilirsiniz” dedi.

Stres tetikleyicileri her yerdedir ve kaçmak zor olabilir. Meditasyon, yoga, egzersiz ve eğlenceli hobiler gibi stres giderici aktiviteler öneren Tadwalkar, bu tetikleyiciler ortadan kalkmadığı için stresinizi etkili bir şekilde nasıl yöneteceğinizi öğrenmenin çok önemli olduğunu ifade etti.