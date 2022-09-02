Kalp krizlerini aşılar değil, Kovid-19 pandemisinin artırdığı belirlendi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necla Özer, uluslararası çalışmaların, Kovid-19 aşılarının kalp krizi riskini artırmadığını gösterdiğini belirterek, "Kalp krizleri, Kovid-19 enfeksiyonu ve pandemi sebebiyle arttı. İnfluenza ile kıyasladığımızda Kovid-19 geçirenlerde kalp krizi riskinin 7 kat fazla olduğu görüldü." dedi.

Prof. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kalp krizleri üzerindeki etkisine ilişkin bilgileri paylaştı. Sigara kullanımı, obezite, kolesterol yüksekliği, tansiyon gibi risk faktörlerinin yanında enfeksiyonların da kalp krizlerini tetikleyebildiğine dikkati çeken Özer, "Örneğin, influenza enfeksiyonunun pik yaptığı dönemlerde kalp krizlerinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Pandemi olmasa bile enfeksiyonların pik yaptığı dönemler kalp krizleri açısından da bir risk faktörüdür." şeklinde konuştu.

Necla Özer, akciğer ve beyinde pıhtı oluşmasının da kalp krizine yol açabildiğini, tüm bunların birbiriyle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

"MİYOKARD ENFARKTÜSÜ DAHA FAZLA YAŞANIYOR"

Özer, Kovid-19 pandemisinde, enfeksiyonun yanı sıra evde hareketsiz kalmak, sosyal izolasyon, sağlıksız beslenme, depresyon ve kaygının artması, hastane başvurularının azalması gibi faktörlerin de kalp krizlerindeki artışı etkilediğini anlattı.

Özer, şunları söyledi:

"Kovid-19 enfeksiyonu, her enfeksiyon gibi miyokard enfarktüsü riskini artırıyor. Fakat mesela influenza ile kıyasladığımızda Kovid-19 geçirenlerde kalp krizi riskinin 7 kat fazla olduğu görüldü. Kovid-19 aslında vücudumuzun her yerinde olan 'endotel' dediğimiz hücreleri bile etkileyen yaygın bir enflamasyona neden oluyor. Buna bir 'yangı' durumu diyebiliriz. Yani enfeksiyondan bağımsız olarak vücudumuzun bu enfeksiyona karşı geliştirdiği kendi mekanizmalarımız da miyokart enfarktüsü riskini artırdı. Yani sadece Kovid-19 enfeksiyonu değil tek etken. Dünyada da ülkemizde de enfeksiyon, buna vücudumuzun verdiği tepkiler ve sosyoekonomik faktörlerin hepsinin bir araya gelmesiyle miyokard enfarktüsünün daha fazla yaşandığını gördük."

"KALP KRİZLERİ AŞIYA BAĞLI DEĞİL"

Prof. Dr. Özer, "mRNA başta olmak üzere Kovid-19 aşılarının kalp krizine neden olduğu" yönünde son dönemde sosyal medyada yer alan bazı iddiaları da değerlendirdi.

Fransa'da geçen yıl, 75 yaş üzerinde Kovid-19 aşısı olan kişilerle yürütülen çalışmada, aşıların kalp krizi riskini artırmadığının gösterildiğini dile getiren Özer, benzer sonuçların elde edildiği çalışmaların ABD ve İsrail'de de yürütüldüğünü aktardı. Şunları söyledi:

"Çalışmanın sonucunda, Kovid-19 geçiren tam aşılı hastalarda, daha ileri yaşta ve yüksek riskli olmalarına rağmen, aşısız olanlara göre miyokard enfarktüsü ve inmenin daha az geliştiği gösterildi. Dolayısıyla Kovid-19 aşısı olan ve olmayan kişiler kıyaslandığında, kalp krizlerinin aşıya bağlı artmadığını söyleyebiliriz. Kalp krizleri, Kovid-19 enfeksiyonu ve pandemi nedeniyle arttı.”