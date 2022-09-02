2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kalp krizlerini aşılar değil, Kovid-19 pandemisinin artırdığı belirlendi

Kalp krizlerini aşılar değil, Kovid-19 pandemisinin artırdığı belirlendi

Prof. Dr. Necla Özer, "Dünyada yapılan çalışmalarda, Kovid-19 aşısı olan ve olmayan kişiler kıyaslandığında, kalp krizlerinin aşıya bağlı artmadığı gösterildi. Kalp krizleri, Kovid-19 enfeksiyonu ve pandemi sebebiyle arttı." diye konuştu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:06
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:13
Takip Et

UZmanı açıkladı: Kalp krizlerini aşılar değil, Kovid-19 pandemisiartırdı

Kalp krizlerini aşılar değil, Kovid-19 pandemisinin artırdığı belirlendi
+
Aa
-

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necla Özer, uluslararası çalışmaların, Kovid-19 aşılarının kalp krizi riskini artırmadığını gösterdiğini belirterek, "Kalp krizleri, Kovid-19 enfeksiyonu ve pandemi sebebiyle arttı. İnfluenza ile kıyasladığımızda Kovid-19 geçirenlerde kalp krizi riskinin 7 kat fazla olduğu görüldü." dedi.

Prof. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kalp krizleri üzerindeki etkisine ilişkin bilgileri paylaştı. Sigara kullanımı, obezite, kolesterol yüksekliği, tansiyon gibi risk faktörlerinin yanında enfeksiyonların da kalp krizlerini tetikleyebildiğine dikkati çeken Özer, "Örneğin, influenza enfeksiyonunun pik yaptığı dönemlerde kalp krizlerinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Pandemi olmasa bile enfeksiyonların pik yaptığı dönemler kalp krizleri açısından da bir risk faktörüdür." şeklinde konuştu.

Necla Özer, akciğer ve beyinde pıhtı oluşmasının da kalp krizine yol açabildiğini, tüm bunların birbiriyle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

"MİYOKARD ENFARKTÜSÜ DAHA FAZLA YAŞANIYOR"

Özer, Kovid-19 pandemisinde, enfeksiyonun yanı sıra evde hareketsiz kalmak, sosyal izolasyon, sağlıksız beslenme, depresyon ve kaygının artması, hastane başvurularının azalması gibi faktörlerin de kalp krizlerindeki artışı etkilediğini anlattı.

Özer, şunları söyledi:

"Kovid-19 enfeksiyonu, her enfeksiyon gibi miyokard enfarktüsü riskini artırıyor. Fakat mesela influenza ile kıyasladığımızda Kovid-19 geçirenlerde kalp krizi riskinin 7 kat fazla olduğu görüldü. Kovid-19 aslında vücudumuzun her yerinde olan 'endotel' dediğimiz hücreleri bile etkileyen yaygın bir enflamasyona neden oluyor. Buna bir 'yangı' durumu diyebiliriz. Yani enfeksiyondan bağımsız olarak vücudumuzun bu enfeksiyona karşı geliştirdiği kendi mekanizmalarımız da miyokart enfarktüsü riskini artırdı. Yani sadece Kovid-19 enfeksiyonu değil tek etken. Dünyada da ülkemizde de enfeksiyon, buna vücudumuzun verdiği tepkiler ve sosyoekonomik faktörlerin hepsinin bir araya gelmesiyle miyokard enfarktüsünün daha fazla yaşandığını gördük."

"KALP KRİZLERİ AŞIYA BAĞLI DEĞİL"

Prof. Dr. Özer, "mRNA başta olmak üzere Kovid-19 aşılarının kalp krizine neden olduğu" yönünde son dönemde sosyal medyada yer alan bazı iddiaları da değerlendirdi.

Fransa'da geçen yıl, 75 yaş üzerinde Kovid-19 aşısı olan kişilerle yürütülen çalışmada, aşıların kalp krizi riskini artırmadığının gösterildiğini dile getiren Özer, benzer sonuçların elde edildiği çalışmaların ABD ve İsrail'de de yürütüldüğünü aktardı. Şunları söyledi:

"Çalışmanın sonucunda, Kovid-19 geçiren tam aşılı hastalarda, daha ileri yaşta ve yüksek riskli olmalarına rağmen, aşısız olanlara göre miyokard enfarktüsü ve inmenin daha az geliştiği gösterildi. Dolayısıyla Kovid-19 aşısı olan ve olmayan kişiler kıyaslandığında, kalp krizlerinin aşıya bağlı artmadığını söyleyebiliriz. Kalp krizleri, Kovid-19 enfeksiyonu ve pandemi nedeniyle arttı.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Misafir
2.09.2022 12:57
Covid bahanesi ile insanları aşılayıp öldürüyorlar. Dünya nüfusunu bu şekilde aşılarla azaltmayı planlıyorlar. Bunu bilmek için allame olmaya çok zeki olmaya gerek yok.  
 
Tekin Ertürk
2.09.2022 12:30
Tıp fakültelerinde ders programını belirleyen kimler. Milyarlarca dolar, Euro kazanan ilaç şirketleri olmasın. Bu profesör hangi araştırmaları yapıp doğruları bulmuştur? İlaç şirketleri ne derse olur.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
1
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
2
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
3
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
5
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi
6
﻿Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
7
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
﻿Twitter'a 'Circle' özelliği getirildi
﻿Twitter'a 'Circle' özelliği getirildi
﻿Twitter'a 'Circle' özelliği getirildi
﻿2 yaşındaki çocuğun üzerinden traktör geçti
﻿2 yaşındaki çocuğun üzerinden traktör geçti
﻿2 yaşındaki çocuğun üzerinden traktör geçti
﻿İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak
﻿İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak
﻿İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak
﻿Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.