Oxford Üniversitesi açıkladı. Bel çevresindeki her santim kalp krizi saçıyor

Bilim insanları aşırı kilodan ziyade bel etrafındaki kiloların daha büyük bir önem teşkil ettiğini duyurdu.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bel bölgesindeki yaklaşık her 3 santimetrelik bir genişliğin kalp krizi riskini yüzde 11 oranında artırdığı ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

“İNSANLARIN VÜCUDUNDA TAŞIDIĞI YAĞ ORANI KALP KRİZİ VE KALP RAHATSIZLIĞI RİSKLERİNİ DE ARTIYOR”

Uzmanlar bel çevresindeki genişliğin riski artıran önemli bir faktör olduğunu açıkladı. Yaşları 40 ile 70 arasında değişen bireylerin verilerini inceleyen bilim insanları vücut kitle endeksine bağlı obezite ve aşırı kilo değerlerinin daha az önemli olduğunu duyurdu.

13 yıl süren araştırma sonucunda bel çevresindeki her santimetre artışının kalp krizi riskini yüzde 4 oranında yükseldiği tespit edildiği vurgulandı.

Araştırmayı yürüten Dr. Ayodipupo Oguntade, “İnsanların vücudunda taşıdığı yağ oranı kalp krizi ve kalp rahatsızlığı risklerini de artıyor” ifadelerini kullanarak şunları belirtti:

“Karın ve bel bölgesindeki yağların aktif olduğunu ve kalp krizi riskini artırdığını biliyoruz”

Araştırmanın sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği isimli etkinlikte paylaşılırken daha geniş bir bel ölçüsüne sahip olan bireylerin kalp krizi geçirme riskinin 3.21 kat daha fazla olduğu da dile getirildi.