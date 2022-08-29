29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Oxford Üniversitesi açıkladı. Bel çevresindeki her santim kalp krizi saçıyor

Oxford Üniversitesi açıkladı. Bel çevresindeki her santim kalp krizi saçıyor

Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından dikkat çeken bir araştırma geldi. Araştırmaya göre; kilo ile kalp krizi riski arasındaki bağlantıyla ilgili bir araştırmaya imza atılması dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:19
Takip Et

Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından dikkat çeken bir araştırma geldi. Bel çevresindeki her santim kalp krizi saçıyor

Oxford Üniversitesi açıkladı. Bel çevresindeki her santim kalp krizi saçıyor
+
Aa
-

Bilim insanları aşırı kilodan ziyade bel etrafındaki kiloların daha büyük bir önem teşkil ettiğini duyurdu.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bel bölgesindeki yaklaşık her 3 santimetrelik bir genişliğin kalp krizi riskini yüzde 11 oranında artırdığı ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

“İNSANLARIN VÜCUDUNDA TAŞIDIĞI YAĞ ORANI KALP KRİZİ VE KALP RAHATSIZLIĞI RİSKLERİNİ DE ARTIYOR”

Uzmanlar bel çevresindeki genişliğin riski artıran önemli bir faktör olduğunu açıkladı. Yaşları 40 ile 70 arasında değişen bireylerin verilerini inceleyen bilim insanları vücut kitle endeksine bağlı obezite ve aşırı kilo değerlerinin daha az önemli olduğunu duyurdu.

13 yıl süren araştırma sonucunda bel çevresindeki her santimetre artışının kalp krizi riskini yüzde 4 oranında yükseldiği tespit edildiği vurgulandı.

Araştırmayı yürüten Dr. Ayodipupo Oguntade, “İnsanların vücudunda taşıdığı yağ oranı kalp krizi ve kalp rahatsızlığı risklerini de artıyor” ifadelerini kullanarak şunları belirtti:

“Karın ve bel bölgesindeki yağların aktif olduğunu ve kalp krizi riskini artırdığını biliyoruz”

Araştırmanın sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği isimli etkinlikte paylaşılırken daha geniş bir bel ölçüsüne sahip olan bireylerin kalp krizi geçirme riskinin 3.21 kat daha fazla olduğu da dile getirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
1
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
3
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
4
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
5
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
6
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
7
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.