Kalp yetmezliği olanlar gerçekten dikkat

Çok az tuz tüketmek bile kalp yetmezliğini tetikliyor…

KAYNAK: AA
Kalp yetmezliği olanlar gerçekten dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Yeni bir araştırma, çok az tuz tüketmenin kalp yetmezliği bulunan hastalar için zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Healthday sitesinin haberine göre, 9 çalışmanın ortak analizini içeren araştırmada günde 2,3 gramın altında kalan tuz tüketiminin fayda sağlamadığı ve ölüm riskini artırabileceği belirlendi. Dr. Anirudh Palicherla, "Bulgularımız, sodyum diyetini tavsiye edilenden daha azıyla sınırlamanın kalp yetmezliğiyle mücadelede ters etki yarattığını gösterdi." dedi.

Palicheria, "Kalp yetmezliğine yardımcı olmak için sodyumun sınırlandırılması hala kullanılan bir yol ancak kısıtlamanın miktarı tartışmaya açıldı. Bu araştırma, sodyumu aşırı derecede kısıtlamak yerine güvenli bir sodyum tüketimi düzeyi oluşturmaya odaklanılması gerektiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Analiz edilen 9 çalışma, kalp yetmezliği olan yaklaşık 3 bin 500 kişinin farklı sodyum düzeylerinin değerlendirilmesinin yanı sıra ölüm ve hastaneye yatış oranlarına ilişkin verileri içeriyor. Araştırmacılar, sodyum alım hedefi günde 2,5 gramın altında kalan diyet uygulayan hastaların ölme olasılığının, günde 2,5 gram veya daha üzeri diyet uygulayanlara göre yüzde 80 daha fazla olduğunu tespit etti.

AA

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
Beşiktaş Mezökövesd Zsory maçının kanalı belli oldu Spor
Beşiktaş Mezökövesd Zsory maçının kanalı belli oldu
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Yapay zekayla dolandırma yöntemi çıktı Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Yapay zekayla dolandırma yöntemi çıktı
Kansere yakalanan Tanyeli saçlarını kazıttı Magazin
Kansere yakalanan Tanyeli saçlarını kazıttı
Galatasaray Sturm Graz maçının yayıncısı belli oldu. İzlemek 30 lira Spor
Galatasaray Sturm Graz maçının yayıncısı belli oldu. İzlemek 30 lira
Kavala için 'tahliye' oyu veren hakim Ağrı'ya atandı Güncel
Kavala için 'tahliye' oyu veren hakim Ağrı'ya atandı
Erken menopoz hamileliğe engel mi Sağlık
Erken menopoz hamileliğe engel mi
Tabil Baharatı nasıl hazırlanmalı? Şifalı Bitkiler
Tabil Baharatı nasıl hazırlanmalı?