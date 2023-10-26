Kalpteki ‘kaçak elektrik’ uzmanlara böyle yakalanıyor

Kalp ritim bozukluğu yaşayan Diyarbakırlılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalplerinin 3 boyutlu haritası çıkarılıp sorunlu bölgeler ablasyon yöntemiyle yakılarak tedavi ediliyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalplerinin 3 boyutlu haritasını çıkartan ve ablasyonla ritim bozukluklarını gideren kardiyoloji uzmanları, kalp ritim bozukluğu çeken vatandaşlara sağlık kazandırıyor.

Kalp ritim bozukluğu sorunu olan Diyarbakırlılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalplerinin 3 boyutlu haritalaması yapılarak sorunlu alanların ablasyonla yakılması yöntemiyle iyileştiriliyor.

“RANDEVU İLE SIRAYLA HASTALARIMIZI ALABİLİYORUZ”

Bölgenin en büyük elektrofizyoloji laboratuvarına sahip olduklarını söyleyen Dr. Baysal şunları belirtti:

“Hastanemizdeki elektrofizyoloji laboratuvarı son 10 yılda işlem sayısında giderek artan bir sayıyla bölgenin en büyük elektrofizyoloji merkezi özelliği taşımaktadır. Merkezimizde 7/24 hizmet veriyoruz. Oldukça yetkin bir ekibe sahibiz. Bölgenin en büyük elektrofizyoloji merkezi olduğu için buradaki temel problemlerden bir tanesi hastalarımıza yetişemiyoruz. Hastalarımızın hepsine hemen işlem yapma imkanımız maalesef yok. Randevu ile sırayla hastalarımızı alabiliyoruz. Günde yaklaşık 14 hasta alabiliyoruz”

Durumu kritik olan hastalara yaklaşık 6 saat işlem yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Dr. Baysal şunları dile getirdi:

“Bazen sadece bir hastada 5-6 saat işlem yapmak zorunda kalabiliyoruz. Özellikle ölümcül ritim bozukluğu dediğimiz hastalar ortalama 4-5 saatimiz alıyor. Normal hastalarımız ise bir saat içerisinde tedavi ediliyor. Bazı hastalarımıza genel anestezi kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yaptığımız işlem ağrılı olabiliyor. Özellikle ölümcül ritim bozukluğu olan hastalarımızın masada hareket etmemesi için bazen genel anesteziyle işleme alabiliyoruz. Rutin işlemlerimizde hastalarımıza çok hafif sedasyon yapıyoruz. Çünkü çok fazla anestezi yaptığımızda da hastalarımızın ritim bozukluğu ortaya çıkmayabiliyor. Bu da bizim emek ve zaman kaybımıza neden olabiliyor”

Son olarak laboratuvarlarında pediatrik elektrofizyolojinin de uygulandığını aktaran Dr. Baysal şunları dile getirdi:

“Hastanemizdeki elektrofizyoloji laboratuvarının diğerlerinden bir farkı da pediatrik elektrofizyolojinin de yapıldığı bir merkezdir. Özellikle son bir yıldır bölgedeki çocuk hastalara yönelik işlemlerin de rutin olarak uygulandığı bir merkezdir. En küçük hastamız bir yaşındaydı. O yönden hastanemizdeki laboratuvar biraz daha farklılık gösteriyor”