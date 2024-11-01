Kamala Harris, Donald Trump'ı tefe koydu: "Kadın haklarını anlayamıyor!"

Kamala Harris, ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Donald Trump’ın kadınlar hakkında sarf ettiği “beğenseler de beğenmeseler de onları koruyacağım” sözlerinin kadın haklarını anlamadığını gösterdiğini belirtti. Arizona ve Nevada’daki kampanya ziyaretlerinde konuşan Harris, Trump’ın kadınların kendi yaşamları ve bedenleri üzerinde karar verme özgürlüğüne saygı duymadığını vurguladı.

Kadınların Haklarına Saygı Yok

Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, Trump’ın kadın haklarına yönelik bu açıklamalarının herkes için “rahatsız edici” olduğunu söyledi. Trump’ın kadınlara kendi iradeleri dışında koruma sunmasının, kadınlara ve onların zeka ve özgürlüklerine saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti. Arizona ve Nevada’daki kadın seçmenlerle bir araya gelen Harris, “Kadınlara güveniyoruz. Onların kendi hayatları ve bedenleri hakkında karar verebilecekleri bir Amerika istiyoruz” dedi.

Kadın Seçmenlere Mesaj: Özgürlüğe Vurgu

Harris, kadın seçmenlere yönelik mesajlarında özgürlük temasına odaklanıyor. Trump’ın kadın seçmenlerle bağ kurmakta zorlandığı bir dönemde Harris, kadınların kendi kararlarını verebilme hakkına vurgu yaparak Trump’ın başkan seçilmesi halinde kadın haklarına daha fazla kısıtlama getirileceğini öne sürdü. Trump’ın, ABD Yüksek Mahkemesi’nde kürtaj hakkını kaldıran muhafazakar çoğunluğu oluşturmasından sonra kadın haklarının tehdit altında olduğunu belirten Harris, bu kararın etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Ünlü İsimler Harris’e Destek Veriyor

Las Vegas’taki bir mitingde Harris’e destek veren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kadınların bu seçimlerde fark yaratabileceğini belirtti. Lopez, Porto Rikolu kimliğini vurgulayarak “Bu ülke bizim de ülkemiz” dedi. Ayrıca, komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’ya yönelik küçümseyici ifadelerine tepki gösterdi. Harris’e destek verenler arasında sadece kadınlar değil, erkek seçmenler de vardı. Phoenix’teki mitingde konuşan Edison Kinlicheenie, Trump’ın kadınlara yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti ve “Eşim ve kızım var, onları böyle bir tehditten korumak isterim” dedi.

Ünlü sanatçılar Harris saflarında

Trump’ın Karışık Mesajları ve Seçmenler Üzerindeki Etkisi

Trump, kürtaj konusunda karışık açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bazı zamanlarda kadınların kürtaj yaptırmaları halinde cezalandırılmaları gerektiğini savunan Trump, bazı eyaletlerin kürtaj yasalarının “fazla sert” olduğunu söylemişti. Bu karmaşık tavır, Harris’in kampanyasında önemli bir konu haline geldi. Kampanya kapsamında yayınlanan bir reklamda, kürtaj nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşayan bir kadın Trump’ın sözlerini eleştiriyor.

Erken oy kullanma verilerine göre, yedi kritik eyalette kadınlar erkeklerden 1,2 milyon fazla oy kullanmış durumda. 2020 seçimlerinde kadınların %55’i Demokrat Parti’ye oy vermişti ve Harris, bu desteğin bu seçimlerde de artarak devam etmesini umuyor.

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