Kamburluk önlenebilir mi?

KAMBURLUĞUN NEDENLERİ NELERDİR?

Omurgayı etkileyebilen kanser teşhisleri,

İyi huylu tümör teşhisleri,

Gelişme çağındaki çocuklarda omurganın ön tarafındaki büyüme çekirdeklerinin yeterince büyümemesi,

Felç teşhisleri olarak açıklanabilir.

Omurganın dış etkenlerle dejenerasyon geçirmesi,

Kemik erimesi,

Omurga kırıklıkları,

Omurga çevresinde oluşan iltihaplar,

Tüberküloz ve omurga enfeksiyonları,



Duruş bozukluğu düzeltilmezse 18 yaşından sonra kalıcı olur. Özellikle kız çocuklarında göğüslerin gelişmesinden dolayı bir utangaçlık güdüsüyle kambur durma görülür. Aynı durum bazı uzun boylu erkek çocuklarda yaşanır. Ayrıca bilgisayar başında saatlerce oturmak ve masa başı işlerde de rastlanır. Duruş bozukluğuna bağlı olan kamburluk en sık görülendir ve önlenmesi mümkündür. Ailelerin çocuklarına duruşları düzeltmesi konusunda uyarıda bulunması gerekir. Hatta duruş egzersizleri yapılmalıdır. Yüz üstü pozisyonda ters mekik (vücudu arka doğru kaldırma) son derece faydalıdır. Sırt kaslarını güçlendirir. Aynı şekilde yüzme gibi sporlar da çok faydalıdır. Yüzme, tüm omurgayı güçlendirir. Omurganın büyüme kıkırdaklarının geçici olarak durması veya etkilenmesinden dolayı lokal bir kamburluk oluşabilir. Kalıcı bir kamburluk yaratır. Belirli bir açıyı geçtiği zaman cerrahi tedaviye gerek duyulabilir.

Kamburluk, sırt eğriliğinin 50 derecelerin üstüne çıkmasıdır. Vücudun öne doğru eğilmesi de diyebiliriz. Kamburluğu olan kişilerin en önemli sorunu dik durma ve karşıya dik olarak bakmada yaşadığı zorluktur. Bu, kişinin hem efor harcamasına hem de kötü görüntüye sebep olur. Daha sonra da ağrı problemleri oluşur ve daha ileri aşamada sinirleri sıkıştırmaya kadar gider.

KAMBURLUĞUN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ

Belirli bir derecede kendisini ağrıyla belli etmeye başlar. Giyilen kıyafetlerin üstte düzgün durmaması da başka bir sorundur. Genç yaşlarda henüz ağrı yapmadığı için dik durması söylense de bazı gençler bunu dikkate almıyor fakat daha ileri yaşlarda yavaş yavaş sırt ağrıları başlayacaktır. Özellikle kadınlarda menopoz dönemi sonrasında bu kamburluklarda ve şikayetlerde artma görülebilir.



KAMBURLUK ÖNLENEBİLİR Mİ?

Kifozun önlenebilmesine yönelik egzersizler genelde duruş bozukluğuna bağlı olabilir. Kısa olan karın, göğüs ve bacak kaslarının uzatılması aynı zamanda omurga çevresindeki kasların da güçlendirilmesi gereklidir. Eğimin çok arttığı hastalarda ise cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahi operasyon ile kamburluk düzeltilirken, eğikliğin ilerlemesinin de önüne geçilebilir. Özellikle bayanlarda ciddi sırt ağrıları ve kamburluklar hem nefes alıp vermede zorluk hem de psikolojik sorunlara da neden olabilmektedir. Bu şekilde geçmeyen ve uzun süreden beri de uzun eden sırt ağrıları olanlar ve kamburluk şikayeti fazla olduğu durumlarda mutlaka bir dahakine başvurarak kamburluk ölçümü yapılması ve omzun takip altında olması oldukça önemlidir.

KAMBURLUK NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fizik muayene ile teşhis edilir. Kişinin sırt ve belden yukarısı çıplakken doktorun yandan ve önden gözlemlemesi söz konusudur. Aynı zamanda kişi eğildiğinde de duruşuna bakılır. Omurgayı ilgilendiren problemlerde ayakta, bir önden ve bir yandan film çektirilir.



KAMBURLUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

50 dereceyi aştığı zaman yoğun bir egzersiz programı uygulanmalı veya fizik tedavi uygulanır. Buna rağmen artan eğriliklerde veya 60 derecenin üstünde olan eğriliklerde sadece egzersiz yeterli olmayabilir. Özellikle gelişmekte olan yaşlardaki kişilere bu durumda korse tedavisi uygulanır. Bu, vücudun dik durmasını sağlar. 70 derecenin üstünde bir eğrilik görüldüğünde kalıcı ve ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu durumda cerrahi tedaviler devreye giriyor.