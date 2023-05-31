Kamu bankası emekli sandığı milyarlık arsa aldı

Ziraat ve Halk Bankası milyarlık arsa satın aldı. İki bankanın Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakıfları İzmir'de 1milyar 112 milyona arsa satın aldı.

Kamu bankası emekli sandığı milyarlık arsa aldı

Paramedya'da yer alan bilgilere göre, Ziraat ve Halk Bankası milyarlık arsa satışına imza attı.

Ziraat ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakıfları İzmir ilinde arsa satın aldı.

Arsayı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda satın alan Ziraat ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakıfları arsa karşılığı olarak 1.112.500.000 TL ödeyecek.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz portföyünde bulunan; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi’nde yer alan, 40015 Ada 1 Parselde kayıtlı (16.560/500.000 Hisse) yüzölçümü 165,6 m² olan, 40021 Ada 1 Parselde kayıtlı (168.235/877.646 Hisse) yüzölçümü 1.682,35 m² olan ve 40022 Ada 1 ile 2 Parselde kayıtlı yüzölçümü 42.069,51 m² olan, toplam 2.200.100.000,-TL ekspertiz değerindeki arsa nitelikli taşınmazların %50 hissesi, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 29.05.2023 tarihinde 1.112.500.000,-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş ve T.Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na satılmıştır. Satış bedelinin 550.000.000,-TL’lik kısmı peşin olarak alınmış olup, kalan bölümü bir ay içerisinde tahsil edilecektir.

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