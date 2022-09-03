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Kamu İhale Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Kamu İhale Kurumu'nun yayımladığı ilana göre, 10 sözleşmeli bilişim personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:56
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Kamu İhale Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Kamu İhale Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından 10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 5 (beş) pozisyon unvanı için toplam 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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