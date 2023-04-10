10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kamu işçileri için ilk zam teklifi ortaya çıktı

Kamu işçileri için ilk zam teklifi ortaya çıktı

Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında işveren tarafının ilk teklifinin belli oldu. İşçi tarafın masaya 15 bin lira ile gelmişti. İşverinin teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:09
Takip Et

Kamu işçileri için ilk zam teklifi ortaya çıktı. TÜHİS işte bu rakamı teklif etti

Kamu işçileri için ilk zam teklifi ortaya çıktı
+
Aa
-

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İŞVERENİN İLK TEKLİFİ 11 BİN 500 LİRA

İşçi tarafı masaya aylık brüt taban ücretinin 15 bin liraya yükseltilmesiyle gelmişti. İşçiler bu miktarda ısrar ediyor.Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS'in ilk teklifi  ise 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.

BİRİNCİ ALTI AY İÇİN YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
4
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
5
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
6
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
7
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
﻿Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
﻿Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu
﻿New York borsası güne düşüşle başladı
﻿New York borsası güne düşüşle başladı
﻿New York borsası güne düşüşle başladı
﻿Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Manisa'da panelvanın çarptığı çocuk öldü
﻿Manisa'da panelvanın çarptığı çocuk öldü
﻿Manisa'da panelvanın çarptığı çocuk öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.