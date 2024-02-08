Kamu Teminat Yönetim Platformu Faz-2 çalışmaları tamamlandı

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde Kamu İhale Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ihalelere sunulan geçici elektronik teminat mektubu ve kefalet senetleri kapsamında ilk etapta 1 Eylül 2021’de devreye alındığı belirtildi.

22 Ocak 2024’ten itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile ihaleyi kazanan yükleniciler tarafından idarelere sunulan elektronik kesin teminat mektubu ve kefalet senetlerinin de Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu’na taşınma süreci tamamlanarak geride bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm paydaşlarla birlikte Faz-2 geçiş sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Kesin teminat mektupları ve kefalet senetlerine dair bütün süreçler Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu’nda yürütülmeye başlandı.