TOBB sanayi kapasite raporunu yayımladı

Kaynak: AA
TOBB sanayi kapasite raporunu yayımladı
TOBB, ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz ay onaylanan kapasite raporu sayısı Ocak 2023'e oranla yüzde 9,4 düşüş göstererek 4 bin 678 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1359 ile İstanbul, 308 ile Ankara, 302 raporla Bursa olarak açıklandı.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ocak 2023'te 96 bin 941 iken geçtiğimiz ay yüzde 0,4 yükselişle 97 bin 330'a çıktı.

Toplam çalışan sayısı da ocakta geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artış göstererek 3 milyon 989 bin 687 oldu.

İlgili Haberler
Kamu Teminat Yönetim Platformu Faz-2 çalışmaları tamamlandı
Kamu Teminat Yönetim Platformu Faz-2 çalışmaları tamamlandı
Dolar altın borsa ocak ayında en çok bakın hangisi kazandırdı
Dolar altın borsa ocak ayında en çok bakın hangisi kazandırdı
Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolar
İstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladı
İstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladı
Son Haberler
Dünyanın en şifalı bitkileri hangileri Şifalı Bitkiler
Dünyanın en şifalı bitkileri hangileri
Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor Şifalı Bitkiler
Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı Gündem
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'da Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'da