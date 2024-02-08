TOBB sanayi kapasite raporunu yayımladı

Yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz ay onaylanan kapasite raporu sayısı Ocak 2023'e oranla yüzde 9,4 düşüş göstererek 4 bin 678 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1359 ile İstanbul, 308 ile Ankara, 302 raporla Bursa olarak açıklandı.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ocak 2023'te 96 bin 941 iken geçtiğimiz ay yüzde 0,4 yükselişle 97 bin 330'a çıktı.

Toplam çalışan sayısı da ocakta geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artış göstererek 3 milyon 989 bin 687 oldu.