Dolar altın borsa ocak ayında en çok bakın hangisi kazandırdı

Yatırım araçlarından ocak ayında en çok kazandıran belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

TÜİK verilerine göre ocakta en düşük reel kayıp, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,06 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın yatırımcısına yüzde 0,35 kazanç sağladı.

Ocakta, BIST 100 endeksi yüzde 0,58, dolar yüzde 0,71, euor yüzde 0,78, mevduat faizi yüzde 1,51 kazanç sağladı.Devlet iç borçlanma senetleri DİBS ise yüzde 4,76 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 2,96, Amerikan doları yüzde 3,09, euro yüzde 3,16, mevduat faizi yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında kayba yol açtı.

TÜİK verilerine göre külçe altın üç aylık değerlendirmede yüzde 7,23 kazandırdı. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine indirgendiğinde yüzde 8,14, Tüketici Üretici Fiyat Endeksine indirgendiğinde ise yüzde 12,3 yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,93 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.