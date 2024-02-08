Dünyaca ünlü gıda zincirinin satışları düştü

Kaynak: Dünya
Dünyaca ünlü gıda zincirinin satışları düştü
Restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışlarında ise 2023’ün son çeyreğinde düşüş kaydedildi.

ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten gelen açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri 2023’ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 artarak 2,04 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 2,02 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Yum! Brands'in geliri ilgili dönemde 2,1 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında açıklandı.

Buna göre "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşüş kaydetti.

Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, söz konusu çeyrekteki satışların Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığı belirtildi.

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