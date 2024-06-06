Kamuda yeni dönem başlıyor. Mehmet Şimşek işaretini vermişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kamuda yeni dönem başlıyor. Mehmet Şimşek işaretini vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda esnek çalışma modeli için görüşmelerin yakın bir tarihte başlayacağını ifade ederek, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında gündeme geleceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde duyurduğu Kamu Tasarruf Paketi’nin içinde bulunan "kamuda esnek çalışma" maddesi en dikkat çeken maddelerden biriydi.

Bakan Şimşek, Kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceklerini, Mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğine dair sinyaller vermişti.

VEDAT IŞIKHAN’DAN ‘ESNEK ÇALIŞMA’ MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Esnek çalışma modeli için önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını belirten Işıkhan, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini ifade etti.

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ANNELERE 325 EURO VERİLECEK

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesine 12 bin 246 kişinin başvurduğunu ifade ederek, projeye Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin başvuru yapabildiğini, ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade etti.

Işıkhan, “Bütçesi 15,3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı” ifadelerini kullandı.

Proje teşvik ödemelerinin Ağustos 2024 itibarıyla başlayacağını ve 12 ay süreceğini belirten Işıkhan, “25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanıyor” ifadelerini kullandı.

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