Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 34 PYA 13 plakalı Mercedes marka kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan S.M. hakimiyetindeki 81 ACV 814 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.