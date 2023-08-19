Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Alaşehir'den Salihli yönüne giden A.D'nin kullandığı kamyon ile aynı istikamette seyreden Serkan Çetin idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki eşi S.A.Ç., oğlu E.Ç. ve kızı E.N.Ç. ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü A.D'yi gözaltına aldı.

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