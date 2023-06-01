Kamyon kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyon kayalıklara çarptı: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre; kaza, gece saat 02.00 sıralarında Antalya-Akseki Karayolu Yarpuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Seydişehir istikametinden Akseki’ye doğru seyir halinde olan Kamil Y. (32) iradesindeki 07 UH 162 plakalı kamyonun direksiyon hâkimiyetini kaybederek kendi şeridinden çıkıp karşı tarafta bulunan kayalık alana çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada sürücü Kamil Y. (32) ile yanında yolcu olarak bulunan Kağan Hasan D. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Akseki Devlet Hastanesine kaldırdı.

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