Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin yol kenarında duran kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa - Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Osman K.’nin kullandığı 27 SZ 978 plakalı otomobil, yol kenarında ters duran Erkan B.’nin kullandığı 63 AFN 870 plakalı sulama birliğine ait kamyonete çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Osman K.’yi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Osman K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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