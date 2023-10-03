Kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın'da yan yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonete çarpan otomobilde yangın çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bartın Arıt yolu Sipahiler köyü mevkisinde meydana geldi.

Sipahiler köyünden gelen Mehmet Bayrak (42) yönetimindeki kamyonet ana yola çıkmak istediği sırada, Bartın istikametinden gelen Zeyit Baş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı.

Ağır yaralanan sürücü Zeyit Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı. Kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ile yanında yolcu olarak bulunan Hasan Köroğlu (45) da yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüler Zeyit Baş ve Mehmet Bayrak ile yolcu Hasan Köroğlu’nu Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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