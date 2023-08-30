Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gölgeli Mahallesi'nde meydana geldi. Haci Çakmak yönetimindeki 02 ACE 896 plakalı kamyonet ile Ramazan Memiç yönetimindeki 38 ADP 944 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarılan 7 yaralı, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Çakmak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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