Kamyonetle otomobil çarpıştı. 2'si ağır 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı. 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra kırsal Sancarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şükrü Ö. (55) idaresindeki 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 47 DL 483 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Müzeyyen Ö. (55) ve Yusuf Ö. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şükrü Ö. ile Ramazan A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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