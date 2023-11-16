Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 54 PG 454 plakalı kamyon, Yalı Mezarlığı önünde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı yöne geçmek istedi.

Kocaali istikametinden Karasu istikameti yönünde seyir halinde olan Yavuz İ. idaresindeki 54 AIH 366 plakalı motosiklet, kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralanan Yavuz İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.