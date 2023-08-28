Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı

Antalya’da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, 1 kişi de öldü.

KAYNAK: İHA
Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı

Feci kaza, Finike-Elmalı karayolu Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde meydana geldi.

Finike'den, Elmalı'ya seyir halindeki 07 PY 754 plakalı aracın sürücüsü Yunus Akdeniz, Finike yönüne giden M.Ç idaresindeki 07 FL 482 plakalı kamyonla çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarla bölgeye jandarma ve sağlın ekipleri sevk edildi.

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Yapılan incelemede otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Yunus Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç. ise ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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