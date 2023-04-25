Kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, Kaza, öğle saatlerinde Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali E.K. yönetimindeki 34 FAR 662 plakalı hafriyat kamyonu, Beyazıt Camii yanında Adnan Halat (64) idaresindeki 19 HE 199 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Halat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Adnan Halat'ın cenazesi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kamyon sürücüsü Ali E.K. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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