Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü: 5 yaralı

Kaza, Karapınar Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, trafik ışığında bekleyen F.K.’nin kullandığı otomobile, arkadan gelen ve durmayan B.Ü.’nün kullandığı kamyon çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan F.K., F.D., A.E., Y.D. ve G.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.