Kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan trafik kazasında devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Nermanoğlu idaresindeki 07 EPU 90 plakalı kamyon, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sola devrilen kamyonun içerisinde sıkışan Nermanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gökhan Nermanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

kamyonkaza.jpg

İlgili Haberler
Otomobil duvarı aşarak başka otomobile çarptı
Otomobil duvarı aşarak başka otomobile çarptı
Malatya'da silahlı kavga
Malatya'da silahlı kavga
Son Haberler
Dalgalara kapılan şahıs hayatını kaybetti Gündem
Dalgalara kapılan şahıs hayatını kaybetti
Sosyal medya alev aldı Magazin
Sosyal medya alev aldı
36 bin kişiyi 2 defa dolandırdılar. Böyle vurgun görülmedi tam 10 milyar lira Gündem
36 bin kişiyi 2 defa dolandırdılar. Böyle vurgun görülmedi tam 10 milyar lira
Üzerine cam düşen adam yaralandı Gündem
Üzerine cam düşen adam yaralandı
Yılmaz Vural çaresiz kaldı Spor
Yılmaz Vural çaresiz kaldı
İsrail gece boyunca Filistin’i bombaladı Dünya
İsrail gece boyunca Filistin’i bombaladı
Yeniçag Gazetesi: Emekliyi mezar taşı olarak görmeyin Gündem
Yeniçag Gazetesi: Emekliyi mezar taşı olarak görmeyin