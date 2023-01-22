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Kağıt toplayıcılar çöpte buldu. Kan donduran olay

Şanlıurfa'da kağıt toplayan 2 kişi çöp konteyneri içinde beze sarılı kız bebek cesedi buldu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 04:44
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Kan donduran olay: Kağıt toplayıcılar çöpte buldu

Kağıt toplayıcılar çöpte buldu. Kan donduran olay
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Şanlıurfa'da kağıt toplayan 2 kişi çöp konteyneri içinde beze sarılı kız bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

DHA’nın haberine göre; olay, Onikiler Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı 2 genç, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, beze sarılı bebek cesedi gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, cesedin yeni doğmuş kız bebeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerdeki incelemelerinin ardından bebek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kolunda doğum bilgi bileziği olan bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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