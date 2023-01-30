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  • 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu. Babası şehri terk ederken yakalandı

7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu. Babası şehri terk ederken yakalandı

Batman’da 7 yaşındaki A.A.’nın teyzesine ait kömürlükte cesedi bulundu. Babası Ö.F.A. şüpheli olarak otogarda İstanbul’a giden otobüste yakalandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:35
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7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu

7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu. Babası şehri terk ederken yakalandı
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Olay, Beşevler Mahallesi 1306’ncı Sokak’ta bulunan bir kömürlükte meydana geldi. Teyzesine ait kömürlükte 7 yaşındaki A.A.’nın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen bir kadın elinde fotoğrafı göstererek, “Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla” diyerek gözyaşı döktü.



Polisin yaptığı araştırmada şüpheli olarak aranan babası Ö.F.A ise otogarda İstanbul’a hareket eden bir otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ö.F.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor

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