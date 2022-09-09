Kan şekerini yükselten 5 tehlikeli gıda. Sakın yemeyin

Mynet’in haberine göre; Diyabet en sık görülen hastalıklardan olması korkutuyor. Böbrekleri, kalbi ve çeşitli organları oldukça tehlikeye atan diyabetten korunmak için beslenmeye dikkat etmek gerektiği vurgulandı. Kan şekerinin yükselmesi çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Kan şekerinin yükselmemesi için kesinlikle uzak durulması gereken bazı gıdaların olduğu bildirildi.

İşte o gıdalar…

BEYAZ EKMEK VE MAKARNA

Sindirim sırasında şekerler (basit karbonhidratlar) ve nişastalar (kompleks karbonhidratlar) kan şekerine dönüşür. Health Harvard, “Beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar hızla sindirilir ve kan şekerinde önemli dalgalanmalara neden olur” diye açıklıyor. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Tam yulaf gibi düşük glisemik indeksli yiyecekler daha yavaş sindirilir ve kan şekerinde daha kademeli bir artışa neden olur."

AROMALI YOĞURT

Kan şekerini düşürmek isteyenler için yoğurtlar şiddetle tavsiye edilir, ancak aromalı seçeneklerden kaçınılmalıdır. Bunlar, kaçınılmaz olarak glikoz seviyelerini etkileyecek olan ilave şekerler içerir. Bunun yerine protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük yoğurtları tercih edebilirsiniz.

MEYVE SUYU

Diabetes.co.uk, "Meyve suyu, fruktoz adı verilen bir şeker formunda yüksektir" diyor.

"Fruktozun karaciğer tarafından işlenmesi gerekiyor ve araştırmalar, fruktoz oranı yüksek bir diyetin karaciğerin aşırı yüklenmesine neden olabileceğini gösteriyor."

Bir bardak işlenmemiş portakal suyu, yaklaşık 21 gramı şeker olan yaklaşık 26 gram karbonhidrat içeriyor.

AROMALI KAHVE

Kahve, yoğurdun yanında sağlıklı seçeneklerdir, ancak yine aromalandırıldıklarında içlerinde önemli miktarda şeker bulunur. Sıvı şeker, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir ve eklenen kaloriler kilo alımına katkıda bulunabilir. Aromalı kahve, kahve çekirdeklerine doğal veya sentetik aroma verici yağlar eklenerek yapılır. Kahve çekirdekleri, tadı arttırmak için bu bileşiklerle kaplanır. Bu aromalı kahveler kan şekeri seviyelerine zarar verir.

PAKETLENMİŞ ÜRÜNLER

Paketlenmiş atıştırmalıklar sizi gizlice sağlıksız hale getiriyor sağlık uzmanları uyarıyor.Atıştırmalık seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler şunlardır:

En az 4g protein veya 4g lif içeriyor

Bir çeşit bitki bazlı yağ kaynağı içeriyor

Tam tahıllardan yapılmış

Düşük glisemik indekse sahip

Kaliteli malzemelerden yapılmış

Şeker ve karbonhidrat oranı düşük