Kan stokları hala kritik seviyede

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, kan ve kan bileşeni stoklarının durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam." diye konuştu.

Kerman, özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, şunlara dikkat çekti:

"Özellikle nadir olan kan gruplarındaki ihtiyaç, bazı bölgelerde sıfıra yaklaştı. Elimizde 23 bin 824 ünite kan olması demek, bütün gruplardan tüm Türkiye'nin her an ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz demektir. Bu nedenle acilen bağışa ihtiyacımız var.Cumartesi ve pazar günlerinde yaklaşık 11 bin 500 ünite kan bağışı yapıldı, 7 bin 500 ünite civarında da servis gerçekleştirdik. Dolayısıyla 3 bin 850 ünite kadar elimizde fazlalık oldu. Bugün sabahtan beri yaklaşık 1000 ünite kan bağışı yapıldı. Hafta sonu bağışlarla birlikte 4 günlük stoka çıktık diyebiliriz ama hala yetersiz, bağışların devamını bekliyoruz. Bağışın vatandaşlarımızın birbirini teşvik etmesi yoluyla hızla önerilmesini ve kan bağış noktalarına acilen ulaşılmasını istiyoruz. 'Benim kan grubum çok bulunuyor' diye de bağış yapmamazlık da söz konusu olmamalı, çünkü tüm kan gruplarına ihtiyaç var. Bunun için 'www.kanver.org' sitemiz var, buraya girildiğinde kan verilebilecek en yakın nokta bulunabiliyor."

AA