Kanada Borsası emtia üreticileriyle yükseldi

Enerji sektöründeki büyük oyuncular arasında yer alan Canadian Natural, Suncor ve Imperial Oil, sırasıyla yüzde 0,9 ile yüzde 2,2 arasında değişen artışlar kaydetti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bu şirketlerin hisselerine pozitif yansırken, yatırımcılar enerji hisselerine olan ilgisini artırdı.

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MADENCİLİK ŞİRKETLERİ GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Altın ve değerli metallerdeki fiyat artışı, madencilik sektörünü de yukarı çekti. Sektörün önde gelen şirketlerinden Agnico Eagle, Wheaton Precious Metals ve Barrick Gold hisseleri yüzde 1,2 ile yüzde 2,4 arasında yükseldi. Küresel altın talebinin artması, bu şirketlerin performansına olumlu katkı sağladı.

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TEKNOLOJİ VE FİNANS SEKTÖRÜ DE HAREKETLENDİ

Borsadaki yükseliş yalnızca emtia şirketleriyle sınırlı kalmadı. Teknoloji devi Shopify, yüzde 1,2 değer kazanırken, yatırım ve yönetim şirketi Brookfield yüzde 2,2 artış gösterdi. Finans sektörü de yükselişe katkı sağladı ve yatırımcı güveni güçlendi.

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YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTTI

Kanada İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, yabancı yatırımcılar ocak ayında Kanada menkul kıymetlerine 7,9 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakam, Nisan 2020’den bu yana Kanada tahvil piyasasına yapılan en yüksek aylık giriş olarak kaydedildi. Öte yandan, yerli yatırımcılar ise özellikle ABD hisse senetlerindeki düşüşten etkilenerek yabancı menkul kıymetlerden 3,2 milyar dolar çekildi.

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BORSA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREBİLİR Mİ

Toronto Borsası’nın güçlü seyri, enerji ve madencilik sektörlerinin küresel emtia fiyatlarındaki yükselişten destek bulmasıyla devam edebilir. Özellikle yatırımcı ilgisinin sürdüğü emtia hisseleri, borsanın performansında belirleyici olmaya devam edecek.