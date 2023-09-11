Kanada itibardan tasarruf etti. Uçağı bozulan Kanada Başbakanı yeni bir uçak yerine arızanın giderilmesini bekliyor

G20 Zirvesine katılmak için Hindistan’a gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun uçağı bozuldu. Heyet yeni bir uçak yerine arızanın giderilmesini bekliyor.

KAYNAK: AA
Kanada itibardan tasarruf etti. Uçağı bozulan Kanada Başbakanı yeni bir uçak yerine arızanın giderilmesini bekliyor

Hindistan'da düzenlenen 18'inci G20 Zirvesi sonrası ülkesine dönmek için havalimanının yolunu tutan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağının teknik arızası nedeniyle Hindistan'dan ayrılamadı. Trudeau ve ekibinin bir süre daha Hindistan'da kalacağı öğrenildi.

Hindistan'daki G20 Zirvesi sonrası ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmek üzere yola çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçakta teknik bir arıza yaşandığına dair uyarıldı.

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UÇAKTA TEKNİK SORUN YAŞANDI

Kanada Başbakanlık Ofisinden Global News'e yapılan açıklamada, Trudeau ve heyetinin, kendilerini taşıyacak uçakta teknik sorun yaşandığına dair Kanada Silahlı Kuvvetlerinden uyarı aldıkları belirtildi.

HEYET YENİ BİR UÇAK YERİNE ARIZANIN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Açıklamada, "Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak." ifadesine yer verildi.

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