25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada ve ABD arasındaki göçmen sorunu anlaşmaya bağlandı

Kanada ve ABD arasındaki göçmen sorunu anlaşmaya bağlandı

ABD ve Kanada arasındaki yeni anlaşmaya göre, iki ülke kara sınırından Kanada'ya geçen sığınmacılar ABD'ye iade edilecek.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:39
Takip Et

Kanada ve ABD arasında göçmen anlaşması

Kanada ve ABD arasındaki göçmen sorunu anlaşmaya bağlandı
+
Aa
-

ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında imzalanan anlaşmaya ile bugünden itibaren kara sınırından Kanada'ya geçen sığınmacılar ABD'ye iade edilecek.

İki ülke liderinin Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'na ek olarak imzaladıkları mutabakat gereği, daha çok New York'un kuzeyinden Kanada'nın Quebec eyaletine geçen sığınmacılar, "25 Mart 2023 itibarıyla" ABD polisine teslim edilecek.

TEHLİKELİ GEÇİŞLER DURDURULACAK

İki ülke arasındaki sınırdan yasa dışı geçişlerin durdurulmasını amaçlayan anlaşma kapsamında, New York ve Quebec'i birbirine bağlayan yolların kapatılması ve yeni bir sığınmacı kabul programının yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

ABD hükümetine ait Federalregister.gov adlı internet sitesinde detayları paylaşılan yeni anlaşma metnine göre, ABD de, kuzey sınırının resmi olmayan noktalarından geçenleri Kanada'ya geri gönderecek.

Trudeau, Ottawa'da düzenlenen ortak basın toplantısında, cumartesi sabahı erken saatlerde resmi sınır kapılarından Kanada'ya geçen sığınmacıların hızla ABD'ye iade edileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada anlaşmanın, "sığınma sürecinin bütünlüğünü koruyarak, sınır kapıları arasındaki tehlikeli geçişlerin kullanılmamasını sağlayacağı ve yasal göç yollarını teşvik edeceğini" ifade etti.

KANADAYA GEÇİŞLERDE YÜKSELME

Kanada, son zamanlarda yasa dışı geçişlerin artmasından rahatsızlığını dile getiriyordu.

Kanadalı yetkililer, geçen yıl New York'un kuzeyindeki arazilerden Kanada'ya 39 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan geçtiğini ve bu geçiş noktalarının kapatılması gerektiğini belirtmişti.

ABD basınında, söz konusu sığınmacıların çoğunun Meksika sınırından geçerek otobüslerle New York'a götürüldüğü, bunların bazısının da Kanada'ya geçmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
3
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
4
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿İstinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine devrildi
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Nisa Özsoy Avusturya'da bronz aldı
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Almanya'yı büyük grev dalgası vuracak
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
﻿Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.