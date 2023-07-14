Kanada’daki liman işçileri grevinde anlaşma sağlandı

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Kanada Uluslararası Uzun Kıyı ve Depo İşçileri Sendikası (ILWU), eyaletteki 30’dan fazla limanda çalışan 7 binden fazla işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

1 Temmuz'da başlayan grevde, Kanada'nın en büyük limanı olan Vancouver Limanı da dahil olmak üzere eyaletteki yaklaşık 30 limana giriş ve çıkışlar durmuştu.

Vancouver Ticaret Kurulu, British Columbia limanlarındaki gemilerde indirilmeyi bekleyen 63 bin konteyner olduğunu açıkladı.

Resmi verilere göre, grevin ana merkezleri olan Vancouver ve Prince Rupert limanları, günlük 800 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ticaretinin "çok önemli" noktalarını oluşturuyor.

Eyaletteki diğer limanların ülke ticaretindeki önemi göz önüne alındığında, 13 günlük grevin, Kanada ekonomisine maliyetinin 10 milyar Kanada dolarından fazla olduğu tahmin ediliyor.

Eyaletteki limanlar, ülkenin toplam ithalat ve ihracatının neredeyse dörtte birine ev sahipliği yapıyor.