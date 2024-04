Kanada'dan süpermarket hamlesi. Listeye BİM'i de eklediler

Ülkemizdeki enflasyonist ortamdan mağdur olan vatandaşlar kafe ve restoranları boykot etmeye yönelik adımlar atarken başka ülkeler gıda fiyatlarını düşürmek adına farklı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bu ülkelerden birisi de Kanada.. Wall Street Journal’in haberine Kanada’da hükümet vatandaşlarının gıdaya erişiminde daha rekabetçi bir ortamın sunulması adına başka ülkelerden zincir marketlerin peşinde. Bu zincir marketler arasında Türkiye’den BİM’de yer alıyor.

The Wall Street haberine göre, ülkede olan Loblaw Companies Limited, Metro Inc. ve Sobeys Inc. Şirketleri ile rekabet edebilecek potansiyel şirketlerin listesini çıkardı.

LİSTEDE 12 MARKET VAR TÜRKİYE’DEN BİM VAR

Belirlenen listede 12 süpermarket var. Kanada hükümetinin dikkatini çeken ülkeler arasında Almanya, Türkiye, İspanya, Portekiz, Norveç ve Hollanda yer alıyor.

YAYIMLANAN LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

* Portekiz: Jerónimo Martins

* İspanya: Distribuidora Internacional de Alimentación ve Mercadona

* Türkiye: BIM

* ABD: Holding

* Fransa: Les Mousquetaires

* Almanya: Aldi, Lidl, Edeka Group ve Rewe Group

* Hollanda: X5 Perakende Grubu

* Norveç: Reitangruppen

PİYASA BOZAN MARKETLER

Kanada Sanayi Bakanı geçtiğimiz sonbaharda ülkede bulunan 3 büyük marketin gıda enflasyonunun sonuçlarını açıklamaması üzerine bir takım eleştirilerde bulunmuş ve daha sonrasında da araştırma başlattıklarını açıklamıştı.

Pazarlama profesörü, Soberman, yaptığı açıklamada, indirim yapan marketlerin vatandaşlara daha iyi fiyatlar sunacağını açıklamıştı: "Kanada pazarına ciddi indirimler yapan marketleri sokabilirseniz, bu geleneksel süpermarketler üzerinde Kanadalılara daha iyi fiyatlar sunmaları için gerçek bir baskı yaratacaktır" dedi.