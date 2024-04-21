Yılın Otomobili için nefesler tutuldu. Bu 7 finalist kıyasıya yarışacak

Otomobil Gazetecileri Derneği'nin her yıl düzenlediği ve görkemli bir törenle açıkladığı Yılın Otomobili Ödülü'nde 28 aday otomobil arasında finale kalan 7 otomobil belli oldu. Değişik kriterlere göre seçilen 7 otomobil en iyisi olabilmek için kıyasıya yarışacak. yılın otomobili yapılacak son oylama ile belirlenecek.

Otomobil Gazetecileri Derneği yaptığı açıklama ile bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen “Yılın Otomobili Ödülü” yarışmasında finalist 7 modeli 28 araç arasından eleyerek belirledi.

Değerlendirilen araçlar Şubat 2023- Şubat 2024 tarihleri arasındaki bir yıl içinde Türkiye'de satışa çıkan araçlar üzerinden yapıldı. İlk elemelerin Otomobil Gazetecileri Derneği'nin üyeleri tarafından yapılan testler sonucunda yapılan yarışmada, sonucu yapılacak son bir oylama belirleyecek.

Heyecanla beklenen Yılın Otomobili Ödülü yarışması sonuçları 11 Haziran'da yapılacak görkemli bir törenle açıklanacak. Otomobil Gazetecileri Derneği, Yılın Otomobili dışında Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyonu ve Yılın Basın Lansmanı kategori başlıkları ile özel ödüller de verecek.

2024 Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü için 7 finalist belli oldu

BMW 5 Serisi

Chery Tiggo 8 Pro

Hyundai Ionıq 6

Mercedes-Benz E Serisi

Renault Austral

Togg T10X

Toyota C-HR