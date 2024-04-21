SSK Bağ Kur ve memur emekli maaşlarında son dakika. Zamlı maaş tabloları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasında Temmuz ayını işaret ederek emeklilerin durumunun yeniden masaya yatırılacağını söylemesi emekliler arasında enflasyon dışında iki yeni düzenleme olarak refah payı düzenlemesi ile kök maaş düzenlemesi yapılacağına ilişkin beklenti oluşmasına neden oldu.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketini açıklaması ile birlikte de Temmuz'da yapılacak emekli zamlarının çerçevesi netleşti. Merkez Bankası, zammı belirleyecek 6 aylık enflasyon ortalaması için gerekli olan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi açıkladı. Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre Nisan ayı enflasyonu yüzde 3,25, Mayıs ayı enflasyonu 3 ve Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,54 oranında artacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nin ise 2333,06'ya çıkması bekleniyor.

Yeni oranlarla birlikte en düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ Kur emeklisi, memur ve memur emekli maaşları ortaya çıktı.

Yılda iki kez yapılan emekli maaş zamları en son Ocak ayında tüm emeklilere aynı oranda olmak üzere yüzde 49.25 olarak yansımıştı. Ocak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken kök maaş sorunu ortadan kaldırılamamıştı. En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 liraya yükselmişti.

MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. SSK, Bağ-Kur emekline 6 aylık enflasyon ortalamasına göre zam yapılıyor. Enflasyon zammının son yıllarda yetersiz kalması ile ek refah payı ödemesinin ise bu yılda uygulanması bekleniyor.

Memur ve Memur emeklileri için ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklı bir zam yapılıyor. Ocak ayıdan yüzde 15 olarak uygulanan toplu sözleşme farkı Temmuz ayında yüzde 10 olarak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek.

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ

Merkez Bankası beklenti verilerine göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47'i bulacak. Temmuz ayı zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 39 bin lira, en düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 500 lirayı bulacak. 37 bin 220 lira olan ortalama memur maaşı ise 45 bin liraya yaklaşacak.

6 aylık enflasyon ortalaması yüzde 25.47

SSK ve Bağ Kur emekli maaşı zam beklentisi yüzde 25.47

Memur toplu sözleşme zam oranı yüzde 10

Memur maaşı enflasyon farkı beklentisi yüzde 9.10

Memur maaşı zam beklentisi yüzde 20. 01

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TABLOSU:

Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak. Mevcut durumda 37 bin 220 TL olan ortalama memur maaşı da yaklaşık 45 bin TL olacak.

MEMUR VE MEMUR TABAN MAAŞLARI:

MEVCUT VE ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU:

MEVCUT MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEVCUT VE ZAMLI 65 YAŞ, EVDE BAKIN VE ENGELLİ MAAŞLARI