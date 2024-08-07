Kanala düşen yabancı uyruklu çocuğu kurtaran kişi akıntıya kapılarak kayboldu

Eskişehir’de dramatik bir olay yaşandı. Sulama kanalına düşen yabancı uyruklu bir çocuğu kurtarmak isteyen bir kişi, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun suya düştüğünü gören cesur bir kişi, hemen müdahale ederek çocuğu kurtardı. Ancak, kurtarma sırasında akıntıya kapılan kişi, kısa sürede gözden kayboldu. Çocuğu kurtaran kişinin bulunması için bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun altını ve çevresini dikkatle tarayarak kaybolan şahsı bulmak için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlattı.