Kanaryaotu dizanteriye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kafur bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kanarya otunun ishal, dizanteri ve kanamalarda faydalı olduğu bildirildi.

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri, aslen bağırsak sisteminde ortaya çıkan bağırsak iltihabına verilen isimdir. Dizanteri, şiddetli ishal ile ilişkili bulaşıcı bir hastalıktır. Shigella basili veya bakteri ile enfeksiyon en yaygın dizanteri nedenidir.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bitkinin toprak üstü kısımları kurutulduktan sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Kökleri zehirlidir.

KANARYAOTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından bir bitki cinsidir. Adikanaryaotu denilen çeşidi, bütün yıl boyunca çiçek açan 10-40 santimetre boyunda bir veya iki yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri küçük silindir şeklindedir. Meyvelerinin içeriğinde uçucu yağ, tanen, reçine, inulin vardır. Köklerinde ise; "Senecin" ve "Senecionin" adlı iki alkoloid bulunur.