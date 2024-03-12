Kanatsız kuş uçmaz atasözünün anlamı nedir?

Kanatsız kuş uçmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işi yapabilmek veya bir yere varabilmek için gerekli olan yeteneklere sahip olmak gerektiğini anlatmak için kullanılmaktadır.

Eksik araç ve yetenekler birleştiğinde başarıya ulaşmak çok zordur.

Başarının, uygun şartlar ve hazırlıklar gerektirdiğini, aksi takdirde çabaların boşa gideceğini vurgulamaktadır.

KANATSIZ KUŞ UÇMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kanatsız kuş uçmaz, ne kadar uğraşırsan uğraş sen bu sınıfı geçemeyeceksin."