Kanı temizlen bitki ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kanı temizlen bitki ortaya çıktı
Kanı temizleyen melocan otunun faydaları dikkat çekti. Melocan otuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ederken melocan otunun kanı temizlediği ortaya çıktı.

Melocan otu, Karadeniz Bölgesi'nde ve bazı çevre illerde yetişen, zambakgiller familyasından bir bitkidir.

Bahar aylarında toplanıp kavurma olarak yenir. Yörede farklı isimlerle bilinir.

Ordu Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, melocan otunun insan sağlığına pek çok faydası vardır.

Kanı temizler, cilt hastalıklarına iyi gelir, frengi hastalığını tedavi eder, romatizma ve böbrek rahatsızlıklarını hafifletir, psikolojik sıkıntıları azaltır.

Bitkinin filizleri, kökü ve çiçekleri kullanılabilir. Bitkinin toksik bir etkisi yoktur.

MELOCAN OTU YEMEĞİ NASIL PİŞİRİLİR?

Melocan otu yemeği için malzemeler şunlardır:

250 gram melocan otu, 4 yumurta, 3 domates, 1 soğan, 1 sarımsak, zeytinyağı veya tereyağı.

Yapılışı ise şöyledir:

Otları yıkayın. Soğan ve sarımsağı yağda kavurun. Otu ekleyip kavurmaya devam edin.

Domatesleri doğrayıp ilave edin. Suyunu çekince yumurtaları kırın.

Melocan otu yemeğiniz hazır.

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