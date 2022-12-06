﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?

Kan ve organları oluşturan hücreler arasındaki alışveriş, küçük atardamarlar küçük damarlar bağlayan çok ince damarlar olan kılcal damarlar ağı seviyesinde gerçekleşir. Damarlar ve atardamarlar kanın vücudu dolaşmasını sağlar. Organlar, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan oksijeni ve tüm besin maddelerini kan yoluyla alırlar ve atıkları yine kan yoluyla dışarı atılır.
Zayıf kan dolaşımı en çok bacakları etkiler ve varisli damarlara, bacaklarda ağırlık hissine ve ayak bileklerinde ve baldırlarda şişmeye yol açar. Kötü dolaşım, etkilenen damarlara bağlı olarak kalp krizine, felce, böbrek yetmezliğine ve yürüme güçlüğüne yol açabilir.
KAN NEDEN ZAYIF DOLAŞIR?
Genel olarak hareketsiz yaşam nedeniyle kan zayıf dolaşır. Bunun nedenleri ise şöyledir:
Sigara içmek
Çok sık uçağa binmek
Araba kullanmak
Yüksek tansiyon
Kalıtsal faktör
Hareketsiz yaşam tarzı
Fazla kilo ve obezite
BELİRTİLERİ NELERDİR
Bazı fiziksel işaretler, zayıf kan dolaşımını hakkında size ipuçları verebilir. İşte bazen görünür ve bazen sadece içsel olarak hissedilen o belirtiler:
Yüksek tansiyon
İskemik inme veya beyin enfarktüsü
Kalp krizi
Bacaklarda ağırlık hissi
Şişlikler
Flebit
Karıncalanma
Kaşıntı
Ağrılar ve kramplar
Olağandışı yorgunluk
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