﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?

Kan ve organları oluşturan hücreler arasındaki alışveriş, küçük atardamarlar küçük damarlar bağlayan çok ince damarlar olan kılcal damarlar ağı seviyesinde gerçekleşir. Damarlar ve atardamarlar kanın vücudu dolaşmasını sağlar. Organlar, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan oksijeni ve tüm besin maddelerini kan yoluyla alırlar ve atıkları yine kan yoluyla dışarı atılır.

Zayıf kan dolaşımı en çok bacakları etkiler ve varisli damarlara, bacaklarda ağırlık hissine ve ayak bileklerinde ve baldırlarda şişmeye yol açar. Kötü dolaşım, etkilenen damarlara bağlı olarak kalp krizine, felce, böbrek yetmezliğine ve yürüme güçlüğüne yol açabilir.

KAN NEDEN ZAYIF DOLAŞIR?



Genel olarak hareketsiz yaşam nedeniyle kan zayıf dolaşır. Bunun nedenleri ise şöyledir:

Sigara içmek

Çok sık uçağa binmek

Araba kullanmak

Yüksek tansiyon

Kalıtsal faktör

Hareketsiz yaşam tarzı

Fazla kilo ve obezite

BELİRTİLERİ NELERDİR



Bazı fiziksel işaretler, zayıf kan dolaşımını hakkında size ipuçları verebilir. İşte bazen görünür ve bazen sadece içsel olarak hissedilen o belirtiler:

Yüksek tansiyon

İskemik inme veya beyin enfarktüsü

Kalp krizi

Bacaklarda ağırlık hissi

Şişlikler

Flebit

Karıncalanma

Kaşıntı

Ağrılar ve kramplar

Olağandışı yorgunluk