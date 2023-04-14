Tavşan kanı değil garson kanı. Kendi kanıyla kokteyl yapıp müşterilere içirdi

Japonya'daki bir kafe, garsonluk yapan çalışanının hazırladığı kokteyle kendi kanını karıştırdığını belirledi. Mide bulandıran eylemi gerçekleştiren garson işten çıkarılırken kafeden yapılan açıklamada "neredeyse terörizmden farksız" denildi.

KAFE KENDİSİNİ CEZALANDIRDI

Independent Türkçe'nin Strait Times'ın haber sitesi Flash'a dayandırdığı haberine göre, Japonya'nın ikinci büyük adası Hokkaido'daki Susukino eğlence bölgesinde bulunan kafe, bir kokteyle kendi kanını karıştıran bir çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Kafe, kadının davranışından dolayı özür diledi.

Garsonun, bir müşterinin isteği üzerine içkiye kendi kanını karıştırdığı açıklandı. Kafe yönetimi, garsonun hareketinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ve bir gün boyunca kapalı kalacağını bildirdi. Garsonun eylemlerinin "yarı zamanlı iş terörizminden farklı olmadığı" da ifade edildi.

BULAŞICI HASTALIK AÇIKLAMASI

Doktor Zento Kitao yaptığı açıklamada, işten çıkarılan çalışanın ve kanla karıştırılan kokteyllerini içen müşterilerin HIV, Hepatit C, Hepatit B ve frengi gibi kan yoluyla bulaşan hastalıkları kapmadıklarından emin olmaları için bir testten geçmeleri gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Başka birinin kanını içerek enfekte olan insan vakaları nadir görülüyor fakat HIV, Hepatit C, Hepatit B ve frengi dahil ciddi hastalıklar kan yoluyla bulaşabilir. Ağızda yaralar varsa kan yoluyla bulaşması kolaydır."