Kanser cerrahisiyle ilgili uzmanından önemli açıklamalar

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Babek Tabandeh, kanser cerrahisinde başarının ölçütünün, hastalığı tamamen ortadan kaldırmak olmasa da, hastalığın tekrar etme ihtimalini yüzde 10'un altına indirmek ve hastanın yaşam süresini 5 yıla yakınlaştırmak olduğunu söyledi.

Op. Dr. Babek Tabandeh, dünyada ekonomik durumu kötü olan bölgelerde, kanser tanısı ve tedavisinde yaşanan gecikme ve eksiklikler yüzünden kanserden ölüm oranlarının daha fazla olduğunu, 2030 yılında bu hastalıktan 11,5 milyon insanın öleceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kanser tedavisinin, hastalığın vücuttaki tüm etkilerini ve işlevlerini göz önünde bulunduran, çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Op. Dr. Tabandeh, "Bu tedavi modern tıpta bir ekip işidir. Genel cerrah veya kanser cerrahı, bu ekibin bir üyesidir ve hastanın iyileşmesi, ekip üyelerinin uyumlu ve yakın çalışmasına bağlıdır. Ekip üyeleri arasında; onkoloji cerrahıyla birlikte medikal onkoloji uzmanı, radyasyon onkoloji uzmanı, onkoloji -kanser- hastalarına özel eğitim almış ve deneyimli psikiyatri uzmanı ve psikolog, aynı deneyime sahip diyetisyen ve fizyoterapist bulunur. Ayrıca gerektiğinde patoloji ve radyoloji uzmanları, nükleer tıp, enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji ve diğer ilgili uzmanların desteği de tedavi sürecinde çok önemlidir" dedi.

Op. Dr. Tabandeh, onkolojik cerrah denince sadece genel cerrahi alanında kansere odaklanmış cerrahların akla gelmemesi gerektiğini, beyin, akciğer, kas ve iskelet sistemi, böbrek, üst solunum yolları, kadın hastalıkları ve cilt kanserlerinin cerrahisiyle uğraşan cerrahların da onkolojik cerrah sayıldığını ifade etti.

Op. Dr. Tabandeh, "Kanser cerrahı olmanın ön şartı, sağlıklı ve kanserli dokunun nasıl davrandığını ve özelliklerini bilmek, teknik ve tecrübe anlamında yeterli olmak ve tedavide ekip ruhuna sahip olmaktır" diye konuştu.