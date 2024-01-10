Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Uzmanı 6 altın kuralı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Uzmanı 6 altın kuralı açıkladı
Kanser vakaları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşırken, kanser hastaları için uygun beslenme tavsiyeleri duyuruldu.

Kanser hastalığı maalesef son dönemde hızla artarken, teknolojinin gelişmesi sayesinde hem hastalığın erken teşhisi hem de tedavinin başarısı yükselmişti. Kanserle savaşan kişilerin tedavi süresince beslenmeye de dikkat etmeleri gerekiyor.

Kanser hastalarının tedavi sonuçlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri de beslenmedir. Bu nedenle, günümüzde birçok kuruluş, tedavi boyunca kanser hastalarına özel beslenme planları hazırlıyor.

KANSER HASTALARINA ÖZEL BESLENME PLANI!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Gültekin, kanser hastalarının tedavi aşamasında; koku ve tat kaybından, mide bulantısı ve kusmaya, ishal ve kabızlıktan ve sindirim sistemiyle ilgili diğer problemlerden muzdarip olabileceklerini vurguladı. Gültekin, 6 soruna 6 çözüm sunarak “Hastalar bu rahatsızlıkları yaşadıklarında, bazı gıdaları tüketerek, zararlı olanlardan kaçınarak bu problemleri aşabilirler” dedi.

Uzman Diyetisyen Gamze Gültekin, kanser hastalarının aldıkları ilaçların, uygulanan tedavinin ve sürenin, yemek alışkanlıklarında olumsuz değişimlere yol açabileceğini söyledi. Hastanın iştahının da bu süreçte azalabileceğini, bunun kilo kaybına neden olabileceğini ifade eden Gültekin, “Hastanın günlük olarak; protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri almaya özen göstermesi çok önemlidir. Hasta yeterli kaloriyi almalıdır. Tedavi esnasında ortaya çıkabilecek sindirim sistemi sorunları bu ihtiyacın karşılanmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden, ağız veya boğaz ağrısı, koku veya tat değişimi, bulantı, kusma, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi gerekmektedir. Mesela; ağızda yanma, diş etlerinde hassaslık ve boğaz ağrısı genellikle kemoterapi ve radyoterapiden kaynaklanır. Bu durumlarda; tuzlu, ekşi, sert ve kuru yiyecekleri çiğnemek ve yutmak zor olabilir. Bu yüzden yumuşak ama besleyici yiyecekler tercih edilmelidir.” şeklinde konuştu.

Kanser hastalarının kemoterapi döneminde ve diğer zamanlarda mide bulantısı yaşadıklarında azar azar ve sık sık yemeleri gerektiği belirtildi. Yoğurt, muz, patates püresi, çorba, pişmiş et, sebze püresi, olgun meyve, haşlanmış yumurta, elma püresi, yumuşak peynir, makarna, muhallebi, sütlaç gibi gıdalar önerildi. Tat alma duygusu değişen kişilerin de zorlansalar da yemeye devam etmeleri ve özellikle protein açısından zengin yiyecekler seçmeleri tavsiye edildi.

İlgili Haberler
Organik beslenme kanser riskini azaltır mı?
Uzmanı kolon kanseri riskini azaltan beslenme tipini açıkladı
Sağlıksız beslenme kanser riskini böyle artırıyor
Son Haberler
İstanbul anketi açıklandı. Hangi aday diğerine 6 puan fark atıyor ? Gündem
İstanbul anketi açıklandı. Hangi aday diğerine 6 puan fark atıyor ?
Demir İhracatçılar Birliği Başkanından flaş açıklamalar Ekonomi
Demir İhracatçılar Birliği Başkanından flaş açıklamalar
Flaş haber! Erdoğan'dan Mossad operasyonu açıklaması Gündem
Flaş haber! Erdoğan'dan Mossad operasyonu açıklaması
Ukrayna yerin altına okullar inşa ediyor Dünya
Ukrayna yerin altına okullar inşa ediyor
Arı poleni nasıl şifa verir Sağlık
Arı poleni nasıl şifa verir
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Cengiz Han'ın hazinelerle dolu kayıp mezarı bulundu. Mezarı bulunduğunda kıyametin kopacağı kehaneti vardı Gündem
Cengiz Han'ın hazinelerle dolu kayıp mezarı bulundu. Mezarı bulunduğunda kıyametin kopacağı kehaneti vardı