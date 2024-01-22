Türk profesörlerden kanser tedavisinde önemli buluş

Türk profesörden kanser hücrelerinin yayılmasını önleyecek çalışma geldi. Güzel haberin geldiği kent Sivas...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Birnur Akkaya, kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyerek tedaviye katkı sağlayacak bir molekül geliştirdi. Bu molekül, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi ve uluslararası bir dergide yayımlandı.

Kanser, dünyada kalp hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan hastalıktır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri ve ilaca karşı direnç gelişmesi, ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu sorunu çözmek için yeni anti-kanser ilaçlar geliştirmek gerekmektedir.

Prof. Dr. Birnur Akkaya, bu amaçla başlattığı çalışmasında, kanser hücrelerinin yayılmasının önlenmesine yönelik bir molekül sentezledi. Akkaya şunları söyledi:

“ Bu molekül, kanser ve kötü huylu hücrelerin damar yüzeylerine tutunmasını engelliyor ve yayılmasını önlüyor. Molekül, sülfatit benzeri kitosan türevi bir bileşik olarak adlandırılmıştır.”

PATENTİ ONAYLANDI

Prof. Dr. Akkaya, bu buluşunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandığını ve ulusal alanda belgesini aldığını söyledi. Çalışmasının ‘İnternational Journal Of Biological Macromolecules’ dergisinde de yayımlandığını belirten Akkaya, “Bu buluşunun kanser tedavisinde önemli bir katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, bu molekülün diyabet, metakromatik lökodistrofi, epilepsi, Alzhimer, parkinson gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini ve çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı da etkili olabilecek.” diye konuştu.