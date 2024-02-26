Kanser hastaları neyle beslenmeli? Uzmanlar açıkladı

Kanser hastalarının beslenmesi, tedavi başarısı ve yaşam kalitesi için çok önemli olduğu biliniyor.

Kanser ve tedavisi, vücudun enerji ve besin öğesi ihtiyacını artırırken, iştahı ve besin alımını azaltabilir.

Bu nedenle, kanser hastaları sağlıklı vücut ağırlığını, kas ve yağ kütlesini korumak ve beslenme durumunu iyileştirmek için beslenme planına uymalıdır. Bu sayede, hastanede kalış süresi, enfeksiyon ve ölüm riskleri azalır.

Kanser hastalarının beslenme planı, hastalığın türüne, tedavinin çeşidine ve tedavinin yan etkilerine göre değişebilir.

Genel olarak, kanser hastaları enerji ve proteini yüksek olan besinleri tercih etmelidir.

İştah azalması, ağız içi yaralar, bulantı-kusma, kabızlık gibi sorunlar yaşayan hastalar, beslenme uzmanının önerilerine göre beslenmeyi ayarlamalıdır.

Örneğin, iştah azalması olan hastalar sevdiği besinleri küçük ve sık porsiyonlar halinde yemeli, ağız içi yaraları olan hastalar acı, tuzlu, sıcak ve asitli yiyeceklerden kaçınmalı, bulantı-kusma olan hastalar yemek pişirilen ortamdan uzak durmalı, kabızlık olan hastalar posalı besinler ve su tüketimini artırmalıdır.

Kanser hastalarının beslenmesinde bazı besinlerden de uzak durması gerekir.

Bunlar, işlenmiş şarküteri ürünleri, sakatatlar, açıkta satılan yiyecekler, kızartmalar, ağır kokulu besinler, ilave şeker içeren besinlerdir.

Tatlı tüketimi yasak değildir, ancak miktarına ve sıklığına dikkat edilmelidir. Sütlü tatlılar, iştahsız ve zayıf hastalar için enerji kaynağı olabilir.

Kemoterapi alan hastalar, greyfurt, kivi, nar gibi meyveleri ve bitkisel karışımları, kürleri, bitki çaylarını, besin takviyelerini hekime ve beslenme uzmanına danışmadan kullanmamalıdır. Çünkü bunlar, tedavinin etkisini olumsuz yönde etkileyebilir.