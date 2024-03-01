Yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren hastalık belli oldu. Profesör uyarılarını sıraladı

Kolorektal kanserlerin yılda en az 1 milyon kişiye mal olduğunu belirten Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan, '1-31 Mart Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte hastalığın erken tanı ve tedavisine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Prof. Dr. Doğan, yaptığı açıklamada, kolorektal kanserlerin dünyada yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilediğini ve tanının çoğunlukla ileri evrede konulduğunu vurgulayarak, “Bu da hem görülme sıklığının hem de ölüm oranlarının çok yüksek olmasına neden oluyor. Kolorektal kanserler eskiden daha çok yaşlıların hastalığı olarak bilinirken, artık 40-50 yaşlarından itibaren sıklığı artıyor. Ayrıca dünyada yaşam tarzı ve koşulları değiştikçe, bu hastalığı daha genç yaşlarda da görmeye başladık” diye konuştu.

"HERKES GÜNDE EN AZ BİR SAAT KENDİ KAPASİTESİNE UYGUN EGZERSİZ YAPMALI"

Doğan, kolorektal kanserlerin belirtileri arasında, “Bağırsak alışkanlıklarında değişim, makattan kan gelmesi, tam boşaltamama hissi, ara sıra koyu renkli dışkı, ishal ve kabızlık nöbetleri, sebepsiz kilo kaybı, anemi, halsizlik ve yorgunluk” gibi şikayetlerin olduğunu söyledi.

Hastalığın oluşumunda “Diyet, çevre ve genetik” faktörlerin etkili olduğunu belirten Doğan, “Kolorektal kanserlerde beslenme çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle işlenmiş veya işlenmemiş kırmızı et tüketiminin fazla olması veya hazır paketli gıdaların çok kullanılması, kolorektal kanser riskini artırıyor. Bunun yerine mevsiminde taze sebze, meyve ve tahıl içeren Akdeniz tipi bir diyet öneriyoruz. Bu diyet posa bakımından zengin olduğu için kolorektal kanseri önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca hareketsiz yaşam, obezite, alkol ve sigara da kolorektal kanserin başlıca sebepleri arasında. Herkes günde en az bir saat kendi kapasitesine uygun egzersiz yapmalı” dedi.

“KOLOREKTAL KANSER TARAMASINA KATILIM DAHA FAZLA OLMALI”

Doğan, kolorektal kanserlerin Türkiye'de erken teşhis merkezlerinde taranan kanser türleri arasında olduğunu ancak katılım oranının düşük olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Meme ve serviks kanserlerinde yaptığımız taramalara göre kolorektal kanser taramasına katılım daha az. Normal tarama programımızda 50-70 yaş arası kadın ve erkekler 2 yılda bir dışkıda gizli kan testiyle taranıyorlar. Test pozitif çıkarsa ileri merkezlere yönlendiriliyorlar. Test negatif olsa da 10 yılda bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Ancak hem bu testi yaptırmaya gelen vatandaşlarımızın sayısı az hem de testi pozitif çıkanların ileri merkezlere gitmelerinde eksiklikler var. Sanıyoruz ki kolonoskopinin zorlu ve sıkıntılı bir işlem olduğunu düşünüyorlar.”