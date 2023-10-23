Kanser hastası oğlunu bu yöntemle tedavi etti. Eski işini bıraktı bu işe başladı

Ağrı’da yaşayan Ebubekir Demir lösemi hastası oğlunu balla tedavi etti. Demir, tedavinin olumlu sonuç vermesi sonrası manifaturacılığı bırakıp arıcılığa başladı.

KAYNAK: İHA
Kanser hastası oğlunu bu yöntemle tedavi etti. Eski işini bıraktı bu işe başladı

Ağrı'da yaşayan Ebubekir Demir, 2004 yılında Lösemi olan oğlunun tedavisi için modern tıbbın yanında alternatif tıpta da çare aramaya başladı. Demir, bir yolculuk esnasında tanıştığı bir Hekimin tavsiyesi üzerine oğluna bal tedavisi uygulamaya başladığını söyledi.

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İlk etapta yaşadığı Ağrı’da lösemi hastası oğlunun tedavisi için hakiki bal bulmadığını kaydeden Demir, kendi imkânlarıyla ilk başta 20 kovan arı alıp bal üretmeye başladığını ifade etti. Aynı zamanda bitkisel ilaçlarla da ilgilenen Baba Demir, ürettiği bal ile birlikte bölgede yetişen bitkisel ilaçlardan hazırladığı karışımları lösemi hastası oğlu Ramazan Demir’e yedirerek hastalığına şifa bulmayı başardığını dile getirdi.

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Oğlunun lösemiyi bal tedavisi sayesinde yendiğini gören Demir, Ağrı merkeze bağlı Tezeren köyünde, uzun yıllar yaptığı manifaturacılık işini bırakarak arıcılık yapmaya başladı. Zamanla kovan ve arı sayısını arttıran Demir, bunların yanında da en küçük oğlu Danyal Demir’i de Arıcılık Meslek Yüksek Okuluna göndererek yaptığı işi daha da geliştirdi.

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